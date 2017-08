Ölpreis bald bei 100 Dollar?

Der Ölpreis hat in den vergangenen Wochen viel Boden gut gemacht und notiert nun bei rund 50 US-Dollar. Die OPEC will an den beschlossenen Produktionskürzungen festhalten und sieht in ihrem aktuellen Lagebericht eine steigende globale Nachfrage für den Rest des Jahres. Dagegen ist in den USA ist das hohe Ölangebot kräftig gesunken. Ist nun der Weg Richtung 100 Dollar frei?



Noch schafft es der Ölpreis nicht, nachhaltig die 50 USD-Marke zu überspringen. Dieses Niveau scheint noch attraktiv genug zu sein, so dass einige Anbieter zu diesem Preis ihr Angebot ausweiten. Allerdings sprechen die Fundamentaldaten derzeit für eine anhaltende Erholung des Ölpreises. So wurden die hohen Lagerbestände in den USA weiter abgebaut und verringern das Ölangebot. Seit dem zweiten Quartal gibt es diesen Trend und ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht. Um 60 Millionen Barrel sank bereits das Angebot, womit auch der starke Lageraufbau aus dem ersten Quartal abgebaut wurde. Der Angebotsrückgang in den USA dürfte sich positiv auf den Ölpreis auswirken. Zu dieser Entwicklung könnte auch die OPEC beitragen, die ihre begonnene Produktionskürzung fortsetzen möchte.



OPEC sieht globale Nachfragebelebung



Genauer gesagt haben 11 der 13 OPEC-Länder, die im November die erste Runde der Produktionskürzungen ausgemacht haben, weitere Einschnitte beschlossen. Elf Nicht-OPEC-Mitglieder wie Russland haben sich den Maßnahmen angeschlossen und wollen ihren Output ebenfalls reduzieren. Allerdings produzierte die OPEC im Juli wieder mehr Öl, was an Libyen und Nigeria lag, die aufgrund heimischer Konflikte von den Maßnahmen ausgenommen sind. Derzeit ist am Ölmarkt also ein Tauziehen zwischen der OPEC-Disziplin und der sinkenden US-Produktion zu beobachten. Sollte die Zunahme der Ölförderung der OPEC im Juli nur einmalig sein, dürfte der Ölpreis nach einer Verschnaufpause weiter zulegen.





Aktien mit moderater Erholung



Ebenfalls positiv auf den Ölpreis dürfte sich die von der OPEC erwartete Belebung der Ölnachfrage auswirken. Sie soll in diesem Jahr noch um 100.000 Barrel am Tag zunehmen. Daher wird nun für 2017 eine tägliche Nachfrage von 1,37 Millionen Barrel erwartet. Sollte sich dieser Trend auch über das Jahresende hinaus fortsetzen, könnte auch die 100 USD-Marke schnell in den Blick der Investoren geraten. Diese für den Ölpreis beschriebenen positiven Entwicklungen könnten auch zu mehr Optimismus für Aktien aus dem Ölsektor führen. Royal Dutch Shell , Total und BP beispielsweise haben in den vergangenen vier Wochen begonnen, eine Erholung einzuleiten.



