Bis zur Wochenmitte schien für das bullishe Lager alles klar zu sein. Apple (ISIN: US0378331005) hatte zwar nach dem kräftigen Sprung auf neue Verlaufsrekorde als Antwort auf die Anfang des Monats veröffentlichten Quartalsergebnisse einen Rücksetzer vollzogen, der das Risiko barg, dass der Ausbruch nach oben zu einer Bullenfalle werden könnte. Aber am Montag kamen die Käufer zurück. Apple stieg drei Tage in Folge, markierte dabei am Dienstag bei 161,83 US-Dollar einen neuen Verlaufsrekord. Gestern jedoch wandelte sich das Bild.

Sie sehen im Chart, dass die Aktie am Donnerstag mit einem Minus von 3,2 Prozent ungewöhnlich deutlich zurücksetzte. Das passierte im Zusammenhang ...

