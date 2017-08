In der Woche (KW32) vom 07. bis 11. August 2017 rücken gleich drei neue Anleihen einer einzigen Emittentin ins Blickfeld. Mit den "E7 Timberland-Finance Jubilee Anleihen" geht die gleichnamige Emittentin, die Timberland Securities Investment plc, derzeit verstärkt in die Öffentlichkeit und bietet sowohl für private als auch institutionelle Investoren eine Investition in zukunftsfähige Speicherlösungen und E-Mobilität an. Die drei angebotenen Anleihen, die an den Börsen Frankfurt und München gehandelt werden, sind mit jährlichen Zinskupons von 6,75%, 6,85% und 6,95% ausgestattet und haben ein Volumen von je 20 Millionen Euro (Gesamtvolumen von 60 Millionen Euro). Die Stückelung sowie die Mindestzeichnungssumme liegen bei 1.000 Euro. Die Technologien von E7 Systems sollen es ermöglichen, Lithium-Ionen-Akkus deutlich enger zu bestücken, als es bisher möglich war. Die Anmeldung der Technologien zum Patent laufen derzeit, berichtet die Emittentin und könnten schon bald in den Elektro-Autos renommierter Hersteller zum Einsatz kommen.

Die Sanochemia Pharmazeutika AG hat in dieser Woche ihre Anleihe 2012/17 in Höhe von insgesamt 10 Millionen fristgerecht und vollständig zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Die 6,50%-Anleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (WKN A1TNHC) wird im aktuellen Anleihen-Barometer unter die Lupe genommen. Die Analysten der KFM stufen den Bond weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" (3,5 von 5 möglichen Sternen) ein. Vor allem das Geschäftsmodell sowie die Nischenpositionierung des Unternehmens werden dabei hervorgehoben.

Halbjahreszahlen - Windenergiespezialist PNE WIND befindet sich nach eigenen Angaben nach dem ersten Halbjahr 2017 im Plan. Allerdings wirken sich gegenwärtige Investitionen belastend auf das Halbjahresergebnis aus, was zu einem Betriebsergebnis (EBIT) von minus 5,0 Millionen Euro führt. Dennoch rechnet das Windpark-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...