Invictus MD informiert über die erfolgreichen Ernten bei Acreage Pharms Ltd.

Vancouver, BC, 10. August 2017 - INVICTUS MD STRATEGIES CORP. (Invictus MD oder das Unternehmen) (TSXV: IMH; OTC: IVITF; FRA: 8IS1) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Acreage Pharms Ltd. (Acreage Pharms), ein lizenzierter Produzent nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations), Anfang des Monats seine ersten beiden Ernten erfolgreich einbringen konnte. Acreage Pharms, das Aufzuchtmethoden ohne den Einsatz von Pestiziden verwendet, erwartet in der ersten Septemberwoche zwei weitete Ernten.

Trevor Dixon, CEO von Acreage Pharms, meint: Die Erträge der ersten beiden Ernten haben unsere Erwartungen übertroffen. Für die beiden weiteren Ernten in der ersten Septemberwoche wird der gesamte Aufzuchtbereich verwendet. So können wir die Erträge maximieren und ausreichendes Datenmaterial für die Einschätzung der voraussichtlichen Jahresproduktionsraten generieren. Sobald das Team in der Qualitätskontrolle die Ergebnisse der extern durchgeführten Labortests analysiert hat, wird Acreage Pharms in der Lage sein, eine Verkaufslizenz zu beantragen. Für Acreage Pharms wäre das ein bedeutender Meilenstein.

Die ersten Ernten aus dieser speziell angefertigten hochmodernen Produktionsanlage und das hochqualifizierte Aufzuchtteam, das modernste Herstellungspraktiken anwendet, sind ein Garant für hochwertiges, nicht bestrahltes medizinisches Cannabis.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die zweite Phase - der Bau einer maßgeschneiderten Produktionsanlage mit mehreren Räumen und einer Nutzfläche von 27.800 Quadratfuß - zügig voranschreitet und voraussichtlich Ende Januar 2018 abgeschlossen wird. Dank der Produktionsoptimierungen im Rahmen der ersten Phase soll die neue Anlage eine Produktionskapazität von bis zu 4.200 kg jährlich erreichen. Dies entspricht einer Produktionssteigerung um 800 Prozent im Vergleich zur bestehenden Aufzuchtanlage. Die Investitionskosten für die Errichtung der Phase-II-Produktionsanlage liegen im ursprünglich budgetierten Bereich von 6 Millionen CAD.

Dan Kriznic, Chairman & CEO von Invictus MD, erklärt: Invictus MD ist mit einem Kassenbestand von rund 28,5 Millionen CAD finanziell gut für eine Expansion gerüstet und bereit für ein weiteres großartiges Wachstumsjahr. Wir verfügen über eines der erfahrensten Teams der Branche. Wir legen unseren Schwerpunkt auch weiterhin auf die Steigerung des Unternehmenswertes und hegen im Zuge der steigenden Nachfrage nach Cannabis umfangreiche Expansionspläne.

Über Invictus MD Strategies Corp.

Invictus MD Strategies Corp. konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei vertikale Geschäftssegmente im kanadischen Cannabissektor: die lizenzierte Produktion im Einklang mit den ACMPR-Vorschriften - in Form seiner 100%igen Tochtergesellschaft Acreage Pharms und dem Beteiligungsunternehmen AB Laboratories Inc. - und die Herstellung von Düngemittel und Nährstoffen durch das Tochterunternehmen Future Harvest Development Ltd., an dem Invictus Anteile hält.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.invictus-md.com.

Für das Board: Dan Kriznic Chairman & CEO

Larry Heinzlmeir Vice President, Marketing & Communications 604-537-8676

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen zu möglichen Ereignissen, Umständen oder Geschäftsergebnissen, die auf Annahmen in Bezug auf die zukünftige Wirtschaftslage und Handlungsvarianten basieren, sowie die Pläne für den Abschluss einer Kapitalerhöhung, die geplante Verwendung des Erlöses und die Geschäftsziele. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen und Phrasen wie erwartet, Verständnis, hat sich bereit erklärt, etc. zu erkennen und an Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten oder würden. Invictus hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die Invictus betreffen könnten und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dazu zählen auch die Risiken und Unsicherheiten die sich daraus ergeben, dass die Kapitalerhöhung möglicherweise nicht abgeschlossen werden kann, falls die entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat Invictus eine Reihe von wichtigen Annahmen getroffen wie z.B. dass (1) die Voraussetzungen für den Abschluss der Kapitalerhöhung erfüllt werden und die Kapitalerhöhung somit am bzw. um den 1. Juni 2017 abgeschlossen werden kann; (2) alle erforderlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu annehmbaren Bedingungen erteilt werden; und (3) die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage sich nicht in eine stark negative Richtung entwickelt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Wenn nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Invictus nicht verpflichtet, Änderungen der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu veröffentlichen, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Pressemeldung bzw. unerwarteten Vorkommnissen Rechnung zu tragen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40610 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40610&tr=1

ISIN CA46183X2086

