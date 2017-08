Die Autobranche steht in diesen Tagen vor entscheidenden Herausforderungen. Die Aufrüstung des Autos mit digitaler Technik, autonomes Fahren und, in diesen Tagen ganz besonders im Fokus, der Trend zu umweltfreundlicheren Technologien, wird die Branche in den kommenden Jahren ganz entscheidend verändern. Die Folgen könnten dabei nicht nur für die Autobauer selbst gravierend sein. Eine Analyse von Alexander Berger, Daubenthaler & Cie., bei Börse Stuttgart TV.