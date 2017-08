Die Staatsanwaltschaft wirft Anton Schlecker den vorsätzlichen Bankrott seiner Drogeriekette vor. Der Chef-Ermittler sagte nun aus, dass Schlecker schon vor der Insolvenz Grundstücke an seine Familie übertragen habe.

Der frühere Drogerieunternehmer Anton Schlecker hat in den Jahren vor der Insolvenz zahlreiche Grundstücke an seine beiden Kinder Meike und Lars übertragen. Dies sagte der Chef-Ermittler im dem Prozess am Freitag vor dem Stuttgarter Landgericht. Auch an seine Frau Christa seien Grundstücke gegangen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 72-Jährigen vorsätzlichen Bankrott vor. Er habe absichtlich Bestandteile seines Vermögens, ...

