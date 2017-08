München (ots) - Laut ADAC Auslandsnotrufstation in Monza sind von den Unwettern in den Regionen am Gardasee und im Großraum Venedig mehrere Campingplätze betroffen. Umgestürzte Bäume und Hageleinschläge haben Pkw, Wohnmobile und Wohnwagen zum Teil schwer beschädigt. Die Einsatzkräfte vor Ort sind unter Hochdruck dabei, Campingplätze und Zufahrten frei zu räumen sowie das Abschleppen der beschädigten Fahrzeuge zu ermöglichen.



In der ADAC Auslandsnotrufstation in Monza haben sich bis heute Mittag 12 Uhr mehrere hundert Unwetteropfer gemeldet. Meist handelt es sich um Fahrzeugschäden. Eine Person wurde auf einem Campingplatz bei Venedig von einem umgestürzten Baum schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Region gebracht. Für rund 100 Unwetteropfer wird derzeit Hilfe vom ADAC organisiert.



Aufgrund der Ausnahmesituation ist aktuell auch die telefonische Erreichbarkeit der ADAC Auslandsnotrufstation in Monza stark eingeschränkt. Die ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, die in Europa zehn Notrufstationen betreibt, erklärte, dass alle Abschleppdienste in den betroffenen Regionen im Einsatz sind, um schnellstmögliche Hilfe zu gewährleisten.



Es wird um Verständnis gebeten, dass die Wartezeiten für einen Abschleppwagen aufgrund der hohen Auslastung derzeit nur schwer vorhergesagt werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Werkstätten in Italien am Wochenende sowie am kommenden Dienstag wegen eines Feiertages geschlossen sind. Alle Betroffenen, die sich nicht in einer akuten Notsituation befinden, sollten ihr Anliegen wenn möglich per E-Mail an notrufitalien@adac.de zu schicken, um die Telefonleitungen für Notfälle frei zu halten.



2016 wurden in den zehn ADAC Auslandsnotrufstationen rund 195.000 Kfz-Schadenfälle bearbeitet. Zu den größten Hilfezentralen im Ausland gehören Barcelona, Lyon und Monza. Neben Deutsch sprechen die rund 250 Mitarbeiter auch die jeweilige Landessprache. Alle Stationen sind das ganze Jahr über besetzt. Die ADAC Auslandsnotrufstationen sind zentral aus den jeweiligen Urlaubsländern erreichbar unter der Telefonnummer: +49 89 22 22 22.



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Jochen Oesterle Tel.: (089) 7676-3474 jochen.oesterle@adac.de