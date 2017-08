In unserer letzten Analyse zur Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001) am 1. August, als der Kurs sein Rekordhoch markierte - was man da natürlich nicht wissen konnte - warnten wir davor, auf diesen Zug aufzuspringen. Unser Fazit war: Dabeibleiben: ja. Zukaufen: nein. Eher würden wir hier in diese Rallye hinein ein kleines bisschen an Gewinnen mitnehmen. Jetzt hat Siltronic in wenigen Tagen 20 Prozent verloren. Das war nicht zwingend, sicher. Aber es kann eben auch nicht überraschen, denn:

Die Aktie hatte sich seit dem Herbst vervierfacht. Und auch, wenn die Lage sich beim Unternehmen deutlich aufgehellt hatte: Die Aktie stieg schneller, als sich die Lage verbesserte. Die Bewertung wurde immer höher, Siltronic schlicht "teuer" und damit anfällig für jedwede Irritation. Und die kam. Nicht in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...