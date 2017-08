Paris - Ob Autofahrer, Automobilkonzerne oder Politik, die Affäre um die von Dieselfahrzeugen produzierte dicke Luft kennt bislang nur Verlierer, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Allerdings nur auf den ersten Blick - Börsianer, die auf Palladium gesetzt hätten, würden sogar von der Abgaswerte-Affäre profitieren: Der Preis des Edelmetalls kratze aktuell an der Marke von 900 US-Dollar (je Feinunze), nachdem sein Wert seit Anfang 2016 kontinuierlich um rund 85 Prozent gestiegen - und mit dem jüngsten Wiederaufleben des Skandals erneut in den Fokus der Anleger geraten sei.

