Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Termine in der 33. Börsenwoche, vom 14. bis zum 18. August 2017. Dabei stehen die Bruttoinlandsprodukte (BIP) von Japan, Deutschland und dem Euro-Raum genauso im Fokus wie das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung in den USA. Quartalszahlen kommen von Bilfinger, Biotest, RWE, K+S, Cisco Systems, Alibaba, Sixt, Wal-Mart Stores, Wirecard, Deere & Co., Foot Locker u.a.