FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in den USA hat im Juli etwas zugenommen, obwohl der monatliche Preisanstieg schwächer als erwartet ausfiel. Nach Mitteilung des Handelsministeriums stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,7 (Vormonat: 1,6) Prozent und die Kernverbraucherpreise um 1,7 (1,7) Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent bzw. 0,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von je 0,2 Prozent prognostiziert.

Die US-Notenbank, die mittelfristig 2 Prozent Inflation anstrebt, hat ihre Leitzinsen in diesem Jahr schon zwei Mal angehoben und hat zuletzt einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr für möglich gehalten. An den Finanzmärkten wird ein solcher Schritt jedoch nicht eingepreist.

August 11, 2017

