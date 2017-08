Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Treffen mit Finanzvorstand Chris Lynch auf "Buy" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Nachdem die Bilanz des Bergbaukonzerns mittlerweile in guter Verfassung sei, dürften die Ausschüttungen an die Aktionäre fortgesetzt werden, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Studie vom Freitag./edh/ck Datum der Analyse: 11.08.2017

