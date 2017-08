Frankfurt - Vonovia-Aktie: Starkes Wachstum mit wohnungsnahen Dienstleistungen - Allzeithoch rückt in Reichweite - Aktienanalyse Nach einem positiven Jahresauftakt setzte sich bei Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) die dynamische Entwicklung im ersten Halbjahr 2017 fort, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

