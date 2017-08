New York - ElringKlinger-Aktienanalyse von Analyst Nikhil Bhat von J.P. Morgan: Nikhil Bhat, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) und senkt as Kursziel von 14 auf 13 Euro.

