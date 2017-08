Lauda-Königshofen - Nokia-Aktie: Kurzfristiger Pullback bis 5,00 Euro möglich - Chartanalyse Zwischen April 2015 und Ende April dieses Jahres wurde in der Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) bei einem vorausgegangenen Aufwärtstrend eine zwischengeschaltete Konsolidierung eingeleitet und führte das Papier von 7,89 Euro auf ein Verlaufstief von 3,66 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

