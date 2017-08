ANECON begleitete Relaunch der Pflegedatenbank im Internetportal "pflege.sachsen.de" des Freistaat Sachsen



Wien (ots) - ANECON begleitete den Relaunch der Pflegedatenbank im Internetportal "pflege.sachsen.de" des Freistaat Sachsen als erfahrener Berater und Partner in der IT-Projektsteuerung, dem Projektmanagement und stellte die Qualität und Usability für die Nutzer der neuentwickelten Portallösung sicher.



Die zentrale Zielsetzung des Freistaates Sachsen für den Relaunch der Pflegedatenbank "pflege.sachsen.de" war, den aktuellen Ansprüchen an Onlineplattformen hinsichtlich Funktionalität und Usability gerecht zu werden und das in hoher Qualität.



ANECON zeichnete sich für die Qualitätssicherung des Softwareprojekts in mehrfacher Hinsicht verantwortlich: Die Beratungsleistung, Steuerung und Koordination umfasste den gesamten Projektprozess von der Ausschreibung über die Schnittstellenfunktion in der Abwicklung zwischen den dreizehn Landkreisen und kreisfreien Städten, der Softwareentwicklung und darüberhinausgehenden Stakeholdern wie anderen externen Datenlieferanten. Die Softwarequalität wurde durch einen intensiven Test parallel zur Entwicklung in einem agil gestalteten Projektumfeld sichergestellt.



Hans Schmit, CEO der ANECON und Geschäftsführer Deutschland, betont: "Die Kompetenz der ANECON, basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung in Österreich und Deutschland, liegt in der individuellen und zielgerichteten Beratung und Entwicklung von Lösungen, die dem tatsächlichen Bedürfnis unserer Kunden entsprechen. Zentral ist dabei die laufende Qualitätssicherung mittels spezifischen Testkonzepten und deren laufende Durchführung - entwickelt und umgesetzt in Deutschland."



Dieser hohe Qualitätsanspruch gewährleistet, dass die Pflegedatenbank- als virtuelle Anlaufstelle der Bürger in den dreizehn Landkreisen und kreisfreien Städten - im Bedarfsfall alle Informationen rund um das komplexe Thema Pflege aktuell liefert. Gleichzeitig ist die Pflegedatenbank ein Arbeitsinstrument der Landkreise und kreisfreien Städte, das die zukünftige Sozialplanung bei der Ermittlung und Planung des Pflegebedarfs im Freistaat zielgerichtet unterstützt und damit zur langfristigen Qualität in der Pflege beitragen wird.



Der zuständige Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz für das Projekt, Herr Michael Bockting, dankt der Firma ANECON für ihr Engagement: "Ich freue mich, dass dieses komplexe Projekt mithilfe der Unterstützung der Firma ANECON erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Team von der Firma ANECON hat uns im Projektverlauf zuverlässig unterstützt und mit Fachwissen und Projektkompetenz überzeugt."



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H. Eva Winterer Leiterin Marketing & PR +43 664 80 490 220 eva.winterer@anecon.com www.anecon.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2749/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126443 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126443.rss2