Die SM Wirtschaftsberatungs AG (ISIN: DE000A1RFMZ1) plant für das Geschäftsjahr 2017 eine Anhebung der Dividende auf 0,20 Euro, wie der Konzern am Freitag mitteilte. In diesem Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro. Auf dem derzeitigen Aktienkursniveau von 5,82 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,03 Prozent. Der Konzern gab am Freitag auch die Geschäftszahlen ...

