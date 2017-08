Snapchat hat Anleger auch mit dem zweiten Quartalsbericht nach dem Börsengang enttäuscht. Der Verlust stieg von 116 Millionen auf 443 Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte zwar um über 150 Prozent auf 182 Millionen Dollar, blieb damit aber unter den Prognosen der Analysten. Auch das Nutzerwachstum konnte Investoren nicht überzeugen. Alles zur Reaktion der Aktie erfahren Sie hier... Zudem gibt Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.