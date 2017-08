Weiterstadt (ots) -



- Start frei für das Sondermodell FABIA COOL PLUS mit serienmäßiger Klimaanlage - SKODA Surround Soundsystem und Musiksystem Swing an Bord - Sondermodell FABIA COOL PLUS ab 12.450 Euro erhältlich, Kombiversion startet ab 13.750 Euro - Neues Ausstattungspaket ENJOY umfasst 16-Zoll-Leichtmetallfelgen Rock, Parksensoren hinten und Nebelscheinwerfer vorn - Preisvorteil des FABIA COOL PLUS in Kombination mit dem Ausstattungspaket ENJOY beträgt bis zu 2.540 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell - Erfolgreich seit drei Generationen: Seit 1999 hat SKODA vier Millionen FABIA produziert, im Juni lief der 500.000ste SKODA FABIA III vom Band



Mit dem FABIA COOL PLUS schickt SKODA ein neues attraktives Sondermodell auf die Straße. Zum Ausstattungsumfang gehören unter anderem eine Klimaanlage und das Musiksystem Swing inklusive SKODA Surround Soundsystem und der digitale Radioempfang DAB+. In Kombination mit dem Ausstattungspaket ENJOY halten zudem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Rock, Parksensoren hinten und Nebelscheinwerfer vorn Einzug in den FABIA. Kunden profitieren von einem kumulierten Preisvorteil von bis zu 2.540 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Der Einstiegspreis für den FABIA COOL PLUS in Verbindung mit dem 44 kW (60 PS)* starken 1,0 MPI beträgt 12.450 Euro. Der FABIA COMBI COOL PLUS mit dem 1,0-Liter-MPI mit 55 kW (75 PS)* ist ab 13.750 Euro erhältlich.



Der FABIA COOL PLUS basiert auf der Ausstattungslinie Active. Serienmäßig hat das Sondermodell Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn und die Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung an Bord. Schickes Detail: Die elektrisch einstell- und beheizbaren Außenspiegel sowie die äußeren Türgriffe sind in Wagenfarbe lackiert. Dank digitalem Radioempfang DAB+ und SKODA Surround Soundsystem genießen Kunden im FABIA COOL PLUS herausragende Klangqualität. Die Funktionen ergänzen das Musiksystem Swing, das über SD-Speicherkartenslot, USB- und Line-in-Anschluss verfügt. So lässt sich die eigene Playlist einfach und komfortabel im Auto abspielen. Die Bedienung des Musiksystems erfolgt intuitiv auf dem 5 Zoll großen, farbigen Touchdisplay. Damit hält das neue Sondermodell viele attraktive Ausstattungsoptionen ab Werk bereit. Ebenfalls neu im Angebot: das Ausstattungspaket ENJOY. Es umfasst 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Rock, Parksensoren hinten und Nebelscheinwerfer vorn. Das Ausstattungspaket ENJOY bietet Kunden einen Preisvorteil in Höhe von 700 Euro. Bei einem FABIA COOL PLUS in Kombination mit dem ENJOY-Paket summiert sich der Preisvorteil auf bis zu 2.540 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.



Für den FABIA COOL PLUS stehen drei Benziner und ein Diesel im Angebot, deren Leistungsumfang von 44 kW (60 PS) bis 70 kW (95 PS)* reicht. Alle Aggregate sind grundsätzlich mit manuellem Fünfganggetriebe kombiniert. Der SKODA FABIA COOL PLUS zum Einstiegspreis von 12.450 Euro verfügt über den 1,0 MPI mit 44 kW (60 PS). Bei der Kombivariante des Sondermodells kommt als Basisaggregat der 1,0 MPI mit 55 kW (75 PS) zum Einsatz. Der SKODA FABIA COMBI COOL PLUS startet ab 13.750 Euro.



Der Kleinwagen SKODA FABIA erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Seit 1999 hat die tschechische Traditionsmarke vier Millionen Exemplare des Kleinwagens produziert. Im Juni lief der 500.000ste FABIA der dritten Generation im Werk Mladá Boleslav vom Band.



Motorisierungen und Preise



SKODA FABIA COOL PLUS



Motorisierung Getriebe 1,0 MPI 44 kW (60 PS) 5-Gang manuell 12.450 Euro 1,0 MPI 55 kW (75 PS)* 5-Gang manuell 13.150 Euro 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang manuell 14.550 Euro 1,4 TDI 66 kW (90 PS)* 5-Gang manuell 16.680 Euro



SKODA FABIA COMBI COOL PLUS



Motorisierung Getriebe 1,0 MPI 55 kW (75 PS) 5-Gang manuell 13.750 Euro 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* 5-Gang manuell 15.150 Euro 1,4 TDI 66 kW (90 PS)* 5-Gang manuell 17.280 Euro



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA COOL PLUS 1,0 MPI 44 kW (60 PS) innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



FABIA COOL PLUS 1,0 MPI 55 kW (75 PS) innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse C



FABIA COOL PLUS 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COOL PLUS 1,4 TDI 66 kW (90 PS) innerorts 4,4 - 4,3 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 104 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



FABIA COMBI COOL PLUS 1,0 MPI 55 kW (75 PS) innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



FABIA COMBI COOL PLUS 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



FABIA COMBI COOL PLUS 1,4 TDI 66 kW (90 PS) innerorts 4,4 - 4,3 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 104 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse B



