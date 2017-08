FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von GFT Technologies haben am Freitag deutlichen Rückenwind von einem positiven Analystenkommentar erhalten. Leicht im Minus gestartet, sorgte eine Kaufempfehlung durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser am Vormittag für den Sprung in die Gewinnzone. Zuletzt rückten die Papiere um 2,03 Prozent auf 16,61 Euro vor und waren so einer der größten Gewinner im TecDax . Der Index der Technologiewerte büßte zeitgleich fast 1 Prozent ein.

Analyst Lars Dannenberg sah in seiner Studie eine gute Einstiegsgelegenheit, nachdem die Papiere zuletzt unter Druck gestanden hatten. Verglichen mit ihrem Stand von Anfang Juni waren sie bis zum Vortag um mehr als 22 Prozent gefallen. Ungeachtet der kurzfristigen Unsicherheiten verwies Dannenberg darauf, dass die mittel- bis langfristigen Aussichten des IT-Dienstleisters zu gut seien, um auf die Aktie zu verzichten./tih/mis

ISIN DE0005800601

AXC0186 2017-08-11/16:04