An der Wall Street bleiben die Anleger am Freitag vorsichtig. Die Stimmung ist getrübt, das Säbelrasseln in der Korea-Krise findet kein Ende. Weil die Inflation überraschend niedrig ausfällt, ziehen die Kurse leicht an.

Die Nordkorea-Krise hat zum Wochenschluss die Stimmung an der Wall Street gedrückt. US-Präsident Donald Trump erneuerte seine Drohungen gegen Nordkorea und brachte über Twitter eine militärische Lösung ins Spiel, sollte sich der kommunistische Staat "unklug" verhalten. "Die Eskalation der geopolitischen Lage zwischen den USA und Nordkorea erschüttert die Nerven der Investoren", sagte ...

