Nasdaq-100 - Die Antwort lautet: Ja!

Hallo am Nachmittag,

"Fällt er jetzt durch?" lautete die als Frage formulierte Headline der letzten Analyse zum Nasdaq-100® Index. Inzwischen kennen wir die Antwort. Wehrten sich die Käufer am Mittwoch noch, so hatten sie am Donnerstag nichts mehr entgegenzusetzen. Sämtliche kurzfristigen Abwärtsziele im Technologieindex wurden abgearbeitet. Sie erwiesen sich sogar als zu konservativ.

Im Tageschart hat der Nasdaq-100® Index 50% der letzten Aufwärtsstrecke korrigiert. Kurserholungen sollte man daher einkalkulieren. Bereits bei 5.818 Punkten treffen diese aber auf Widerstand. Darüber liegt eine massive Hürde bei 5.850 Punkten. Eine direkte Rückeroberung dieser Marke dürfte kaum möglich sein. Sollte der Index nach einer Erholung seine Abwärtsbewegung mit weiteren Tiefs fortsetzen, liegen bei 5.750 und 5.725/5.710 Punkten die nächsten Unterstützungen. Dort gäbe es auch noch ein Gap zu schließen.

Unter Trendfolgeaspekten ist die Konsolidierung im Index intakt, solange er unter 5.972 Punkten notiert. Ohne Bodenbildung oder überzeugende Umkehrkerzen bieten sich keine antizyklischen Longmanöver an.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2017 - 11.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2012 - 11.08.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

