Berlin (ots) - Martin Burkert: Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag und Vorsitzender der BayernSPD im Bundestag:



Ich unterstütze die Einführung einer verbindlichen Quote zur Elektro-Mobilität und begrüße, dass Martin Schulz dieses Thema zur Chefsache macht. Auf einem zweiten Diesel-Gipfel sollten hierzu konkrete Maßnahmen beschlossen werden.



Ich verlange seitens der Autoindustrie mehr Zugeständnisse und mehr Weitblick. Gemeinsam mit Industrie und Politik müssen wir die Herausforderungen einer Mobilitätswende zukunftsweisend angehen. Die Mobilität und auch die Zukunft unserer Autoindustrie - als deutsche Schlüsselindustrie - darf nicht verspielt werden.



OTS: Bayern SPD im Bundestag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127398 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127398.rss2



Pressekontakt: Anne Jacobs Pressesprecherin



Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion Platz der Republik 1 * 11011 Berlin Mobil: 0174 / 878 5351 Tel. 030 / 227 53848 * Fax 030 / 227 56927 Web: www.spd-landesgruppe-bayern.de