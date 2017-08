Frankfurt - Die Erholung beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nach der Kursschwäche von 165,44 bis 160,31 wandelte sich mit dem Überschreiten des 61,8%-Retracements bei 163,48 in dieser Woche in einen neuen Aufwärtstrend, so die Analysten der Helaba.Ein Hoch bei 164,51 stehe heute Morgen bereits zu Buche, Zielgröße der Bewegung sei allerdings das vorherige zyklische Top bei 165,44. MACD, Stochastik und DMI würden den Future unterstützen. Der ADX steige zudem an und liege oberhalb der 20er Marke. Eine zunehmende Trendstärke werde somit angezeigt. Die Unterstützungen würden sich um 164,00 und bei 163,48 finden. (11.08.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...