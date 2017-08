Mainz (ots) - Montag, 14. August 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Heiße Wahlkampfphase beginnt - Merkel und Schulz auf Tour Lehrermangel - Seiteneinsteiger im Klassenzimmer Lech Walesa im Gespräch - Gespaltenes Polen Elektroroller im Trend - Geräuschlos durch die Stadt Bilanz nach WM in London - Die deutsche Leichtathletik?



Montag, 14. August 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Bonusprogramme beim Einkaufen - Was bringt das Punkte sammeln? Das Gepäck im Auto richtig sichern - Tipps und Tricks für Auto und Camper Wie viel Wasser braucht der Mensch? - Und alles rund um das richtige Wasser Leckerer und schneller Fitnesssalat - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier



Gäste im Studio: Max Prosa, Sänger und Songschreiber Sandra Rieß, Moderatorin



Montag, 14. August 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Warenkunde Joghurt - Was steckt wo drin? Expedition Deutschland: Berlin - Ein Hausmeister und sein Leben Deutschlands erster Kneipenbus - Party fürs Land



Montag, 14. August 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Gitte Haenning auf Sylt - Die Lieblingsplätze der Sängerin Michael Herbig feiert in München - Premiere von "Bullyparade - Der Film"



Montag, 14. August 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Ärger auf Kreuzfahrten - Das sind Ihre Rechte



Schiffsreisen haben Hochkonjunktur. Egal ob Luxus-, Erlebnis-, Single-, oder Familienkreuzfahrten, alle Varianten sind beliebt. Immer mehr und größere Schiffe werden vom Stapel gelassen, das Angebot ist vielfältig.



In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Reisenden fast verdreifacht: Rund zwei Millionen Deutsche haben 2016 ihren Urlaub auf dem Wasser verbracht, und es sind längst nicht mehr nur die Wohlhabenden oder die Generation 50 plus. Auch Familien und die junge Partyszene haben Kreuzfahrten für sich entdeckt, meist als Pauschalreise-Angebot.



Urlaubsreisen auf See sind in der Regel komfortabel, doch es kann - wie bei anderen Reisen auch - zu bösen Überraschungen kommen. Zum Beispiel, wenn man die gebuchte Kabine nicht bekommt oder der ursprünglich angekündigte Hafen mit Landgang entfällt.



Das müssen die Passagiere aber nicht hinnehmen, denn auch bei Kreuzfahrten gelten die gesetzlichen Regelungen des Reisevertragsrechts. Was muss man tun, wenn es zu Ärger kommt? Wie reklamiert man richtig? Gibt es Fristen? Ab wann hat man Anspruch auf Schadenersatz? Wann liegt ein Reisemangel auf einer Kreuzfahrt vor? Antworten auf diese und andere Fragen im "WISO"-Tipp.



Weitere Themen:



Diesel-Umtauschprämie - Lohnt sich der Umtausch jetzt?



Seit dem Diesel-Gipfel überschlagen sich die Autohersteller mit Prämien für alte Diesel-Fahrzeuge. WISO checkt, was man konkret für sein altes Fahrzeug bekommt und ob sich der Umtausch wirklich lohnt. Welche Technik wird angeboten? Ist man sicher vor Fahrverboten? Oder wäre warten die bessere Alternative?



Energieberater auf dem Prüfstand - WISO-Omatrick mit versteckter Kamera



Energieberater sollen eigentlich unabhängig nach Schwachstellen am Haus suchen. Die WISO-Oma lädt mit versteckter Kamera und Expertin im Ohr verschiedene Energieberater in ihr Haus und erlebt dabei so einiges.



