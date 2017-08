NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Freitag etwas von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Die wichtigsten Aktienindizes legten moderat zu. Im Hintergrund schwelt jedoch weiter die anhaltende Nordkorea-Krise. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,26 Prozent auf 21 901,09 Punkte vor. Damit steuert der US-Leitindex auf ein Wochenminus von knapp 1 Prozent zu.

Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es am Freitag um 0,39 Prozent auf 2447,68 Punkte nach oben, und der Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg um 0,71 Prozent auf 5829,28 Punkte.

Auf Unternehmensseite sorgte der Kursrutsch bei den Aktien von Snap von mehr als 11 Prozent für Aufsehen, nachdem das Unternehmen hinter der populären Fotoapp Snapchat mit einem verhaltenen Wachstum im vergangenen Quartal erneut enttäuscht hatte. Zudem schwoll der Verlust im Jahresvergleich deutlich an, während der Umsatzanstieg je Nutzer hinter den Erwartungen zurückblieb.

Beim Grafikprozessoren-Hersteller Nvidia mussten die Anleger trotz des Umsatz- und Ergebnissprungs im zweiten Quartal einen Kursrückgang von fast 6 Prozent verkraften. Allerdings waren die Papiere zuvor schon gut gelaufen und hatten am Dienstag ein Rekordhoch erreicht.

Die Aktien von Pfizer zeigten sich mit plus 0,15 Prozent recht unbeeindruckt davon, dass die US-Wettbewerbshüter das Generika-Geschäft des Pharmakonzerns untersuchen. Die im Juli begonnene Untersuchung von Greenstone durch das US-Justizministerium könnte mit einer andauernden Prüfung der Generika-Branche zusammenhängen, hatte Pfizer am Donnerstag in einem regulatorischen Schriftstück mitgeteilt. Nähere Angaben wurden nicht gemacht./la/mis

ISIN US2605661048

