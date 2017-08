Das verbale Wettrüsten zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-Un scheint von selbstmörderischer Selbstsucht getrieben. Aber es steckt auch Kalkül dahinter. Eine Analyse.

Donald Trump hat für seinen Wutausbruch, mit dem er am Dienstag Nordkorea "Feuer und Wut (fire and fury)" androhte, jede Menge Kritik geerntet - in den US-Medien, zum Teil auch aus dem eigenen politischen Lager. In der Tat ist erschreckend, dass er seine Bemerkung offenbar ohne Absprache mit Sicherheitsberatern, Stabschef oder Verteidigungsministerium gemacht hat. Wozu umgibt er sich mit Generälen, wenn er sie gerade in militärischen Fragen nicht konsultiert?

Nach der Drohung von Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un, den US-Militärstützpunkt Guam anzugreifen - möglicherweise auch nur symbolisch mit Raketen, die in der Nähe der Pazifik-Insel im Wasser landen - legte Trump unbeirrt nach. Vielleicht habe er sich noch nicht deutlich genug ausgedrückt, sagte Trump - und versicherte, das US-Militär stehe bereit ("locked and loaded"), zuzuschlagen. Das ist der gefährliche Stand der Dinge.

Das "Wall Street Journal" hatte schon vor der letzten Zuspitzung die Ereignisse anders kommentiert als die meisten anderen großen US-Medien. Trumps Drohung, lautete dort die Vermutung, sei weniger gegen den Diktator Nordkoreas gerichtet, sondern mehr gegen seine Generäle. Und noch mehr gegen China. Denn die Chinesen sind mit ihrer Nähe zu Nordkorea und ihren wirtschaftlichen Beziehungen dorthin am ehesten in der Lage, Kim Jong-Un zu beeinflussen. ...

