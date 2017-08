Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit Blick auf die Nordkorea-Krise weiter an Terrain eingebüsst und die Woche klar im Minus abgeschlossen. Der Leitindex SMI kam nach zunächst moderaten Kursverlusten im Verlauf des Tages stärker unter Druck und konnte die Marke von 8'900 Punkten nicht verteidigen. Schwächere US-Inflationsdaten und die leichte Erholung an der Wall Street boten den europäischen Märkten keine nachhaltige Stütze.

Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie die eskalierende Rhetorik zwischen dem US-Präsidenten und dem Machthaber in Pjöngjang waren das dominierende Thema. Aus Furcht vor einer Eskalation hätten viele Anleger vor dem Wochenende Gewinne ins Trockene gebracht, hiess es. Von Panik war an den Märkten allerdings nichts zu spüren. Dennoch nahm die Volatilität und die Suche nach sicheren Anlagen zu. Hierzulande kletterte der Volatilitätsindex VSMI um 13% in die Höhe. Und an den Devisenmärkten waren der japanische Yen oder der Schweizer Franken gefragt.

Bis Börsenschluss verlor der Swiss Market Index (SMI) 0,74% auf 8'884,04 Punkte. Im Wochenverlauf büsste der SMI 3,2% ein, nachdem er am Montag noch auf ein Jahreshoch geklettert war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sank am Freitag um 0,73% auf 1'415,77 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,74% ...

