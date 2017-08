Berlin (ots) - Im Forum Politik stellen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz am Montag, 14., und Donnerstag, 17. August, den Fragen von phoenix und Deutschlandfunk



Die Brexit-Abstimmung, die Wahl des US-Präsidenten und die jüngsten Landtagswahlen in Deutschland haben gezeigt, dass Wahlprognosen nur noch bedingt aussagekräftig sind. Zu schnell ändern sich Wählermeinungen, zu groß ist die Zahl der Unentschlossenen. Entsprechend bleibt die Bundestagswahl bis zum letzten Augenblick spannend: Wie schneiden die beiden Volksparteien ab? Welche kleinen Parteien schaffen es in den Bundestag? Welche Koalitionen sind realistisch?



Am Montag, den 14. August 2017, interviewen Birgit Wentzien (Deutschlandfunk) und Michael Hirz (phoenix) in der Sendung "Forum Politik" die Spitzenkandidatin der CDU, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dies ist das erste Interview nach ihren Sommerferien. Am Donnerstag, den 17. August 2017, wird Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD, zu Gast sein und sich den Fragen von Michaela Kolster (phoenix) und Stephan Detjen (Deutschlandfunk) stellen.



Die Sendereihe "Forum Politik" ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von phoenix und Deutschlandfunk. Spitzenpolitiker, herausragende Wirtschaftsfachleute, Wissenschaftler und Vertreter des öffentlichen Lebens diskutieren hier regelmäßig die wichtigsten Fragen unserer Zeit - vielfältig, aktuell und gesellschaftlich relevant.



