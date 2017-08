Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem schwachen Start in den Tag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag kaum verändert bei 12.014 Punkten in das Wochenende verabschiedet. Während das verbale Säbelrasseln zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA immer lauter wird, glaubt an der Börse bisher kaum jemand, dass daraus mehr wird. Vielmehr wird fest davon ausgegangen, dass die Diplomatie am Ende siegt. Der Euro legte leicht auf 1,18 Dollar zu, da eine US-Zinsanhebung in diesem Jahr kaum noch erwartet wird. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,38 Prozent.

Sicherheit ist Trumpf

An der Börse war zu erkennen, dass die Investoren die vermeintlich defensiven Werte bevorzugten. Diese halten sich in unsicheren Zeiten besser als die eher zyklischen Werte. So schlossen mit Fresenius (plus 1,7 Prozent), FMC (plus 1,2 Prozent) und Merck (plus 1,7 Prozent) die Werte aus dem Gesundheitssektor im Plus. Am unteren Ende der Kurstafel standen mit Commerzbank (minus 1,6 Prozent) und Deutsche Bank (minus 1,4 Prozent) die Banken.

Thyssenkrupp will sich seit längerem von seinem Stahlgeschäft verabschieden. Die Zusammenlegung der Stahlgeschäfte von Thyssenkrupp und der europäischen Aktivitäten des indischen Tata-Konzerns könnte nun eine wichtige Hürde nehmen. Die Inder unterzeichneten eine Vereinbarung über die Übertragung der Pensionsverpflichtungen in einen Fonds, so dass sie nicht mehr in das geplante Joint Venture eingehen würden. Damit hätte Thyssen das Stahlgeschäft aus der Bilanz, was Analysten positiv sehen. Die Aktie schloss 0,3 Prozent im Minus.

Berichtssaison nähert sich dem Ende

Innogy fielen von Gewinnmitnahmen belastet um 1,8 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Halbjahr im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren und der Ausblick bestätigt wurde. Für die ebenfalls im MDAX notierte Aktie von Deutsche Wohnen ging es um 1,9 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen nicht den Ausblick angehoben hat. CTS Eventim gaben um 0,6 Prozent nach, Händler verwiesen auf einen Bericht, nach dem Amazon nun auch in das Geschäft mit Ticket-Verkäufen einsteigen will.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 93,9 (Vortag: 97,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,40 (Vortag: 3,56) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.014,06 -0,00% +4,64% DAX-Future 12.014,50 +0,13% +5,00% XDAX 12.019,43 +0,53% +5,00% MDAX 24.491,33 -0,54% +10,38% TecDAX 2.218,47 -0,67% +22,45% SDAX 11.148,12 -1,07% +17,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,55 31 ===

