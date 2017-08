Der Musik-O-Mat des Musikstreamingdienstes Deezer verrät, zu welcher Partei der eigene Musikgeschmack passen soll. Doch nicht alle Parteien sind in der Auswertung vertreten. Auch aus politischen Gründen.

Über Musikgeschmack lässt sich mindestens genau so gut streiten wie über Politik. Warum nicht also beides zusammenbringen? Der Musikstreamingdienst Deezer hat es getan und das Online-Tool "Musik-O-Mat" entwickelt: Hier beantworten Nutzer neun Multiple-Choice-Fragen wie "Welcher Song beschreibt dich am besten?" oder "Welcher Song bringt dich beim Sport auf Touren?" und bekommen am Ende eine Auswertung präsentiert, zu welcher Partei ihr Musikgeschmack am besten passt.

Deezer hat für diese Umfrage alle als etabliert geltenden Parteien angefragt, bis auf die Alternative für Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...