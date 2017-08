Lieber Leser,

auch der kleine Bruder des DAX-Index, der TecDAX, bleibt von den geopolitischen und saisonalen Einflüssen nicht verschont. Der Index scheint eine Konsolidierungsflagge auszubilden, wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht. Dabei hat der Index am Freitag einen Erholungsversuch genau an der 100-Tagedurchschnittslinie gestartet. Sollte der Durchschnitt in der nächsten Woche nicht halten können, dann bestünde weiteres Abwärtspotential bis in den Bereich bei 2.100 ... (David Iusow-Klassen)

