Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Frankfurt am Main (pta026/11.08.2017/18:30) - Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ausserordentlichen Hauptversammlung der Fritz Nols Aktiengesellschaft am Mittwoch, dem 20. September 2017, um 11:00 Uhr in der Eventlocation Ming Business Center, Rungestr. 9, 10179 Berlin.



Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 22. August 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.fritznols.com/index.php/de/investor-relation zugänglich:



* Jahresabschluss, * Konzernabschluss, * Lagebericht und Konzernlagebericht (zusammengefasst), * Corporate Governance-Bericht, * Vorschlag für die Gewinnverwendung, * Bericht des Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr 2014 * Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 7, * Formular für die Erteilung einer Vollmacht, * Formular für den Widerruf einer Vollmacht, * vollständiger Text dieser Einberufung.



Tagesordnungsergänzungsverlangen



Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 299.995,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis Mittwoch, den 13. September 2017, 24.00 Uhr zugehen. Richten Sie entsprechende Verlangen ausschließlich an den Vorstand unter folgender Adresse:



Fritz Nols AG Bleichstraße 2-4 60313 Frankfurt am Main



Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse



http://www.fritznols.com/index.php/de/investor-relation



bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.



Gegenanträge und Wahlvorschläge



Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:



Fritz Nols AG Bleichstraße 2-4 60313 Frankfurt am Main oder per Telefax: +49 (0) 30 120 856 37 oder per E-Mail unter: info@fritznols.com



Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse



http://www.fritznols.com/index.php/de/investor-relation



veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Mittwoch, den 13. September 2017, 24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.



Auskunftsrecht



Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 HGB) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet unter



http://www.fritznols.com/index.php/de/investor-relation



zugänglich.



(Ende)



Aussender: Fritz Nols AG Adresse: Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Vorstand Hendrik Klein Tel.: +49 30 120 856 33 E-Mail: hk@fritznols.com Website: www.fritznols.com



ISIN(s): DE0005070908 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1502469000351



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 11, 2017 12:30 ET (16:30 GMT)