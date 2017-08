In Deutschland bieten die großen Autobauer eine Abwrackprämie für alte Diesel an. In Großbritannien bislang jedoch noch nicht - sehr zum Unmut der britischen Diesel-Fahrer. Nun lenkt BMW ein, weitere könnten folgen.

In vielen Auffahrten und Garagen Großbritanniens steht ein BMW, ein Volkswagen oder ein Opel-Fahrzeug. Nicht selten haben die Fahrzeuge einen Dieselmotor unter der Haube - deshalb ist der Unmut der Briten groß, dass sie - anders als Dieselfahrer in anderen Ländern - im Zuge von "Dieselgate" leer ausgehen sollen.

Eine "Abwrackprämie", wie sie in Deutschland mittlerweile zahlreiche Autohersteller anbieten, gab es für sie nicht. Lange hatten sich die Autohersteller geweigert, auch ihren britischen Kunden auf diese Art entgegen zu kommen - nun lenkte BMW ein.

Der Münchener Autohersteller, der in Großbritannien vor allem viele Fahrzeuge seiner Mini-Marke verkauft, gewährt den Briten beim Kauf eines neuen Autos eine sogenannte "Lower Emissions Allowance", eine Umweltprämie in Höhe von 2000 Pfund (rund 2200 Euro) beim Kauf eines neuen BMWs mit ...

