Osnabrück (ots) - Bruchhagen: Bayern München auf Jahre hinaus Deutscher Meister



HSV-Vorstandsvorsitzender fordert geschlossenen Auftritt gegen Fangewalt der Ultras



Osnabrück.- Heribert Bruchhagen geht davon aus, dass der FC Bayern München über die nächsten Jahre hinaus Deutscher Fußball-Meister in Serie bleiben wird. "Die vorderen Plätze machen Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Schalke, Leipzig, Leverkusen und Gladbach unter sich aus. Dabei wird Bayern auf Jahre als Meister gesetzt sein", erwartet der Vorstandsvorsitzender des Hamburger SV, weiterhin eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Fußball-Bundesliga. Im Interview? mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag) machte der HSV-Boss eine Woche vor dem Ligastart die enorm gestiegenen internationalen TV-Gelder für die Chancenlosigkeit verantwortlich. Für den Hamburger SV sieht Bruchhagen bei einem Jahres-Etat von 55 Millionen Euro realistisch nur ein Saisonziel zwischen Platz zehn und zwölf.



Zunehmende Sorgen bereitet Bruchhagen die eskalierende Gewalt in den Fanszenen vor allem durch Ultras. "Das Verhältnis zu diesen Fans ist eine große Herausforderung. Wir müssen die Entfremdung dieser Fans von den Vereinen verhindern. Kommunikation und nochmals Kommunikation ist da unverzichtbar", glaubt der erfahrene Fußball-Manager nicht an eine knallharte Linie. "Drakonische Strafen der Vereine haben bisher nichts bewirkt. Es geht nur mit einem kommunikativ geschlossenen Auftritt der Liga und des DFB", forderte Bruchhagen koordinierte Maßnahmen.



