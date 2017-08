The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2017



ISIN Name



GB00B9276C59 STRATMIN GL RES LS-,0001

GB0000031285 ABERDEEN ASSET MAN.LS-,10

NL0010315453 FYBER N.V. EO -,10

SE0001882291 BLACK EAR.FAR. DL-01 SDR