Umsatzsteigerung um 37 % gegenüber dem Vorjahr auf 52 Millionen USD

Die auf das Jahr umgerechneten Abonnementeinnahmen steigen um 37 % gegenüber dem Vorjahr auf 208 Millionen USD

Rechnungsabgrenzungsposten steigen gegenüber dem Vorjahr um 29 % auf 170 Millionen USD

Jahresbruttogewinn bis dato steigt auf 63 % gegenüber dem Vorjahr mit 58 %

Unterzeichnung des endgültigen Fusionsvertrags mit GP Investments Acquisition Corp. angekündigt

Rimini Street, Inc. ("Rimini Street" oder das "Unternehmen"), ein weltweit tätiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware sowie ein führender unabhängiger Supportanbieter für Oracle- und SAP-Produkte, gab heute seine Ergebnisse für sein zweites, am 30. Juni 2017 endendes Quartal des Geschäftsjahres 2017 bekannt.

Finanzielle Highlights im 2. Quartal 2017

Das 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2017 brachte für Rimini Street das 46. Quartal mit Umsatzwachstum in Folge. Zu den Ergebnissen gehört ein Rekord-Quartalsumsatz von 52 Millionen USD, ein Anstieg von 37 % gegenüber dem Vorjahresquartal, und ein auf das Jahr umgerechneter Umsatz aus Abonnements von 208 Millionen USD, 37 % mehr als im Vorjahr. Zu den finanziellen Highlights im 2. Quartal 2017 gehören außerdem:

Rechnungsabgrenzungsposten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 29 % auf 170 Millionen USD

Die am Umsatz orientierte Bindungsrate (RRR) von 94% für die 12 Monate endete am 30. Juni 2017

Bruttogewinn von 63 % für die ersten sechs Monate des Jahres 2017, gegenüber dem Vorjahr mit 58 %

Rimini Street gewann 100 neue Kunden in dem Quartal und schloss das Quartal mit mehr als 1.330 aktiven Kunden ab, ein 39 %iger Anstieg gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum, und erhöhte zum 30. Juni 2017 im Vorjahresvergleich weltweit die Zahl seiner Mitarbeiter um 17 % auf insgesamt 909 Fachkräfte.

Geschäftliche Highlights im 2. Quartal 2017

Ein endgültiger Fusionsvertrag mit der GP Investments Acquisition Corp. (NASDAQ: GPIA) wurde angekündigt; als Folge wird bei Abschluss das vereinte Unternehmen bei NASDAQ Global Markets unter dem neuen Tickersymbol "RMNI" gehandelt werden. Der Abschluss der Fusion wird für September 2017 erwartet und wird das vereinte Unternehmen mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten, um seine Bilanz zu stärken, Schulden zu tilgen, Zugang zu öffentlichem Kapital zu erhalten und seine Dienstleistungsangebote und Fähigkeiten weltweit auszudehnen.

Erweitertes Supportangebot für sechs neue Datenbankprodukte einschließlich IBM DB2, Microsoft SQL Server und SAPs Sybase-Familie von Datenbankprodukten. Das Unternehmen bedient nun ein Portfolio von 19 Produktlinien.

Rimini Street Advanced Database Security, eine Sicherheitslösung der nächsten Generation wurde eingeführt, die Datenbanken sowohl hinsichtlich bekannter als auch unbekannter Schwachstellen schützt.

Anerkannt als "Top Workplace" (Spitzenarbeitsplatz) durch die Bay Area News Group, und zwar bereits zum vierten Mal, aufgrund der Unternehmenskultur, der Arbeitsumgebung, der Kommunikationsmethoden sowie der Mitarbeitervergünstigungen.

Durch die Analystenfirma STKI als Tier 1-Anbieter in Israel zertifiziert für den Bereich Outsourcing von Anwendungssupport und öffentlich als der in Israel am schnellsten wachsende IT-Anbieter und der einzige unabhängige Anbieter von Softwaresupport genannt, der den Status eines STKI Tier 1-Anbieters erreicht hat.

Im Rahmen des Programms American Business Awards 2017 mit sieben Stevie-Awards geehrt, einschließlich als Innovativstes Tech-Unternehmen des Jahres.

Anerkennung im Rahmen der Asia-Pacific Stevie Awards 2017 für Innovation beim Management, der Planung und der Praxis des Kundendienstes, womit die Erfolge von Rimini Streets Global Support Department beim Kundendienst und der Innovation geehrt wurden.

Schaffte es zum zweiten Mal in Folge in die jährliche Liste der "Top Software Companies in the Greater Bay Area" der San Francisco Business Times.

Das Unternehmen schloss in dem Quartal eine Rekordzahl von Supportfällen ab - mehr als 7.000 Fälle in insgesamt 44 Ländern - wobei erneut ein durchschnittlicher Kundenzufriedenheitswert von 4,8 von möglichen 5,0 Punkten erreicht wurde (5,0 steht dabei für "ausgezeichnet"). Die durchschnittliche Reaktionszeit des Unternehmens für Fälle mit der Priorität 1 betrug weniger als fünf Minuten.

Vorgestellt bei 19 für CIOs und leitende IT-Beschaffer bestimmten Veranstaltungen weltweit, einschließlich Gartners CIO Gipfeltreffen in Kanada und Deutschland sowie IDCs CIO Gipfeltreffen in Korea und Neuseeland.

Zahlreiche Wohltätigkeitsaktivitäten der Rimini Street Foundation in Gemeinschaften in aller Welt finanziert und Personal eingestellt.

"Rimini Street hat seinen globalen Geschäftsplan fortgeführt, nämlich mithilfe unablässiger Anstrengungen, seinen internationalen Kunden hochqualitativen, extrem reaktionsschnellen Support zu bieten und hat gleichzeitig sein Portfolio an Produkten und Dienstleistungen erweitert, seine weltweite Belegschaft und Lieferkapazitäten vergrößert sowie zum 46.Mal in Folge einen neuen Quartalsrekord beim Umsatz aufgestellt", sagte der CEO von Rimini Street Seth Ravin. "Wir erwarten, dass wir nach der abschließenden Ausführung unserer unterzeichneten Fusionsvereinbarung mit der GP Investments Acquisition Corp. mithilfe der vergrößerten globalen Ressourcen und Fähigkeiten, die sich unserer Überzeugung nach aus der Vereinigung der beiden Unternehmen ergeben werden, unseren Geschäftsplan noch wirksamer durchführen werden."

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Software-Supportanbieter für Oracle- und SAP-Produkte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht IBM-, Microsoft-, Oracle-, SAP -und anderen Lizenzinhabern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.330 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Support-Anbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte, in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen hinsichtlich der vorgeschlagenen Transaktion zwischen GPIA und Rimini Street, einschließlich der für die Zeit nach der Transaktion prognostizierten, künftigen Ergebnisse und Vorteile für Rimini Street, des erwarteten Zeitpunkts des Abschlusses der Transaktion sowie der Wahrscheinlichkeit, dass die Parteien die vorgeschlagene Transaktion zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und dazu in der Lage sind. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Rimini Street, und bei ihnen handelt es sich weder um vorweggenommene Tatsachen noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von ihnen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören, jedoch nicht ausschließlich, die eventuelle Unfähigkeit der GPIA und von Rimini Street, die vorgeschlagene Transaktion erfolgreich und zeitgerecht abzuschließen, einschließlich des Risikos, dass die erforderlichen Genehmigungen nicht beschafft werden können oder dass die Zustimmung zu der Transaktion seitens der Anteilseigner der GPIA oder der Anteilseigner von Rimini Street nicht erteilt wird, das Versagen, die prognostizierten Vorteile der Transaktion zu erzielen, auch beispielsweise aufgrund einer Verzögerung hinsichtlich des letztendlichen Abschlusses der Transaktion oder einer Verzögerung oder Schwierigkeit dabei, die Geschäfte der GPIA und von Rimini Street zu integrieren, und schließlich die eventuelle Unfähigkeit, die infolge der vorgeschlagenen Transaktion erwarteten Einsparungen und die diesbezügliche Zeitplanung sowie die betrieblichen Synergien zu verwirklichen. Es können noch weitere Risiken vorliegen, die Rimini Street zurzeit nicht kennt oder die Rimini Street derzeit für unwesentlich hält, welche jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt sind. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, welche ihrerseits lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wiedergeben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung kein Verlass ist.

2017 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

