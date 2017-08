Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-08-11 / 21:29 artnet Auctions steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2017 um 43 % - Gesamtumsatz wächst dank der Sparten artnet Auctions und artnet News um 8 % - artnet News steuert zwei Drittel der Werbeeinnahmen bei - Top-Journalisten und Spitzenmanager wechseln zu artnet Berlin/New York, 11. August 2017-Die Berliner artnet AG, Betreiber der einzigen echten Online-Plattform für Auktionen bildender Kunst, erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 im Segment artnet Auctions Verkaufserlöse in Höhe von 11 Millionen USD und steigerte damit im Vorjahresvergleich den Provisionsumsatz um 43 % auf 2,2 Millionen USD. Nach einer langen Anlaufphase hat sich artnet Auctions gegen die zähen Widerstände und Zweifel des Kunstmarktes endlich durchgesetzt. "Der Kunstmarkt nimmt neue Technologien in der Regel mit Verzögerung an, aber die Zeit für Online-Auktionen als schnelles und kostengünstiges Mittel zum Kauf oder Verkauf bildender Kunst ist definitiv gekommen", sagte Jacob Pabst, Vorstand der artnet AG. artnet hat sich auch als führende Online-Quelle für Nachrichten über den Kunstmarkt etabliert. Angesichts kontinuierlich steigender Website-Besuche wird der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News für Werbekampagnen von Luxusmarken stetig attraktiver. Auf artnet News entfielen in den ersten sechs Monaten fast zwei Drittel der gesamten Werbeerlöse von artnet, die gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 1,9 Millionen USD gestiegen sind. Die neue redaktionelle Ausrichtung von artnet News unter dem neuen Chefredakteur Andrew Goldstein führte bereits zu großen Exklusivgeschichten, die artnet viel Aufmerksamkeit und mehr Besucher brachten. Der Gesamtumsatz von artnet stieg aufgrund der deutlich gestiegenen Umsatzerlöse in den Segmenten artnet Auctions und artnet News im ersten Halbjahr um 8 % auf 10,3 Millionen USD.* Der Nettogewinn ging aufgrund verstärkter Investitionen in allen Geschäftsbereichen um 30 % auf 299 TUSD zurück. Im Segment Galerien sanken die Umsatzerlöse in Folge leicht rückläufiger Mitgliederzahlen um 3 % auf 2,6 Millionen USD. Viele mittelgroße Galerien kämpfen mit hohen Betriebskosten und der Konkurrenz von Auktionshäusern und großen Galerien. artnet unterstützt diese wichtige Kundengruppe mit neuen Produkten, um Anfragen an Galerien und Umsätze zu steigern. Um das Segment zu stärken, wird artnet News redaktionelle Inhalte über Partner des Galerie-Netzwerks produzieren. Die Price Database hat erneut den höchsten Umsatz aller Geschäftssegmente von artnet erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse blieben mit einem Rückgang von 0,3 % auf 3,6 Millionen USD nahezu konstant. Der Bereich Analytics, Teil der artnet Price Database, setzte sein rapides Wachstum fort. artnet brachte eine Testversion für das neue Produkt artnet Insights auf den Markt, das Nutzern ermöglicht, Kunstmarktdaten online zu recherchieren und zu analysieren. Insights nutzt firmeneigene Algorithmen in Kombination mit den mehr als 11 Millionen Auktionsergebnissen der Preisdatenbank. Anfang Juni übernahm artnet zudem den Online-Marktplatz Jay Art GmbH aus Berlin und seine Plattform Artusiast. artnet möchte so von dessen Netzwerken, engen Beziehungen zu deutschen Auktionshäusern sowie den Inhalten der Website profitieren. artnet investiert außerdem weiter in das wertvollste Kapital des Unternehmens - die Mitarbeiter. Neben artnet-News-Chefredakteur Andrew Goldstein verpflichtete artnet in den vergangenen Monaten Chris Maliwat als Produktchef (Chief Product Officer) und Alicia Carbone als Leiterin des Auktionsgeschäfts (Vice President of Auctions and Private Sales). Chefredakteur Goldstein ist ein erfahrener Kulturjournalist, der unter anderem für die New York Times geschrieben hat. Zuvor verantwortlich für digitale Inhalte beim Verlag Artspace/Phaidon machte er das Artspace Magazine zur wichtigen Quelle für Berichterstattung über Kunst und Kunstmarkt. Produktchef Maliwat kam vom New Yorker Start-Up Warby Parker, einem populären Online-Einzelhändler für Brillen, wo er das Produkt-Management leitete. Seine früheren Karrierestationen waren das soziale Netzwerk Facebook, die Online-Videothek Netflix und der Online-Marktplatz eBay. Auctions-Chefin Carbone verantwortete vor ihrem Wechsel zu artnet das digitale Geschäft des französischen Luxusmode-Herstellers Louis Vuitton in Nord- und Südamerika. "Das ist ein Beleg für die Strahlkraft, die artnet im Laufe der Jahre entwickelt hat", sagte artnet-Vorstand Pabst. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 ist abrufbar unter: http://www.artnet.de/investor-relations/quartalsberichte [1] _*artnet erzielt seine Umsatzerlöse zu rund 80 % im US-Dollar-Währungsraum. Geschäftszahlen in der Berichtswährung Euro können stark von Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Daher wird die geschäftliche Entwicklung für die einzelnen Segmente in US-Dollar ausgewiesen._ Weitere Informationen erhalten Sie unter: ir@artnet.com *Über artnet* artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit mehr als 11 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.700 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk verbindet 1.300 führende Galerien mit Sammlern aus aller Welt. Die Auktionsplattform artnet Auctions, eine bedeutende Ressource für Kunstsammler und Händler, bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. artnet AG Oranienstraße 164 10969 Berlin Deutschland

