RELLINGEN (ots) - Die Firma HANSA-HEEMANN AG, Rellingen, ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt "PENNY Cola 1,5 L mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.12.17 und der Losnummer L157" zurück. In einzelnen Flaschen wurde bei internen Untersuchungen eine sensorische Qualitätsabweichung (essigartiger Geruch und stark säuerlicher Geschmack) festgestellt, die auf einen Produktionsfehler zurückgeht. Vor dem Verzehr der Produkte mit dem vorgenannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der Losnummer wird daher dringend abgeraten.



Das Mindesthaltbarkeitsdatum 06.12.17 und die Losnummer L 157 sind auf dem Flaschenhals angegeben.



Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und weitere Losnummern sind nicht betroffen.



Das Unternehmen hat umgehend reagiert und die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf nehmen lassen; die betroffene Ware wurde ausschließlich in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen vertrieben.



Kunden können das betroffene Produkt im PENNY-Markt zurückgeben und bekommen selbstverständlich den Kaufpreis erstattet.



Die Firma HANSA-HEEMANN AG entschuldigt sich für alle eventuellen Unannehmlichkeiten, die aufgrund dieses Versehens entstanden sind.



Für Presse- Rückfragen: qualitaetssicherung@hansa-heemann.de