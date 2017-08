Nicht nur in Nordkorea, auch in Venezuela will US-Präsident Donald Trump militärische Interventionen nicht ausschließen. Das Land steht vor dem wirtschaftlichem Kollaps, die Bevölkerung leidet.

US-Präsident Donald Trump hat Venezuela mit einer militärischen Intervention gedroht. "Die Menschen leiden und sterben", sagte Trump am Freitag in seinem Golfclub in Bedminster in New Jersey. "Wir haben viele Optionen bei Venezuela, einschließlich notfalls eine mögliche militärische Option", sagte er. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, es habe keine Anweisungen des Präsidialamts bezüglich Venezuela erhalten.

Nach der umstrittenen Wahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...