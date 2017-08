Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat noch nicht entschieden, ob er eine dritte Amtszeit als Regierungschef anstrebt. Das werde "von meiner Gesundheit, dem lieben Gott und den Wählerinnen und Wählern abhängen", sagte Haseloff im Gespräch mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Sonnabendausgabe). Die Regierungszeit bis 2021 wird er aber erfüllen: "Ich bin jetzt 63. In vier Jahren endet die Wahlperiode. Nach Vorstellungen der Bundesregierung hat man bis 67 zu arbeiten, das kann ich mir vorstellen."



