Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist Ende Juni zum fünften Mal Großvater geworden. "Dass die Kleine Amalia Maxima heißen soll, ist mir bis zur Geburt verheimlicht worden", sagte Haseloff der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Sonnabendausgabe). Die Namenswahl habe sich ergeben, weil im Rahmen des Reformationsjubiläums das niederländische Königspaar zu Besuch in Wittenberg war. "Meine Schwiegertochter ist von der niederländischen Königin als Person eben so beeindruckt gewesen und hat deshalb das Kind nach der Königin und ihrer ältesten Tochter benannt", sagte Haseloff dem Blatt.



