Die Krise um Nordkorea hält die Börse in diesen Tagen fest in ihrem Griff. Wer der tatsächliche Adressat für Trumps Warnung vor Feuer und Zorn ist, warum die Eskalation in der Region nicht das einzige Problem für die Börsen ist, erklärt der ehemalige Chef-Volkswirt der Schweizer Investmentbank Credit Suisse, Giles Keating vom digitalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...