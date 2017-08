Liebe Leser,

in den ersten drei Monaten zeigte sich erneut, dass bei Rosenbauer das 1. Quartal immer schwächer ist. Dies liegt daran, dass die meisten Auslieferungen üblicherweise in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Der Umsatz stieg um 5,8% auf 181,9 Mio €. Während in einigen Ländern des Nahen Ostens die Auslieferungen rückläufig waren, konnte Rosenbauer in Nordamerika und in Teilen Europas zulegen. Mit -3,1 Mio € lag das operative Ergebnis unter dem Vorjahreswert (+3,4 Mio €).

Rosenbauer ... (Volker Gelfarth)

