Chinas Präsident Xi hat in einem Telefonat mit US-Präsident Trump zur Mäßigung im Nordkorea-Konflikt aufgerufen. Man sei sich aber einig, dass Pjöngjang sein "provokatives und eskalierendes Verhalten" beenden müsse.

In der Krise mit Nordkorea hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu Zurückhaltung aufgerufen. Die betreffenden Parteien sollten Bemerkungen und Aktionen vermeiden, die zu einer Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel führen könnten, sagte Xi Jinping nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Samstag in dem Telefonat. Er fügte hinzu, dass China bereit sei, mit den USA zusammenzuarbeiten, um die Probleme "angemessen zu lösen". Das Weiße Haus erklärte, beide Präsidenten seien sich einig gewesen, dass Nordkorea sein "provokatives und eskalierendes Verhalten" beenden müsse.

Das Chinesische Zentralfernsehen zitierte Xi mit den Worten, sowohl Peking als auch Washington seien an einer Entnuklearisierung der Halbinsel interessiert. Gegenwärtig müssten die beteiligten Parteien aber Zurückhaltung in Worten und Taten üben, erklärte Xi demnach.

Das Telefongespräch folgte auf scharfe Äußerungen von Trump, der Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit "Feuer und Wut" gedroht und ihn zuletzt am Freitag gewarnt hatte, dass die USA militärisch jederzeit "voll einsätzfähig" seien. Nordkorea hatte im Gegenzug erklärt, sich darauf vorzubereiten, Raketen in Richtung der US-Pazifikinsel Guam abzuschießen. Durch die jüngsten nordkoreanischen Tests mit Interkontinentalraketen und die Sorge über unerwartet schnelle Fortschritte Nordkoreas bei der Entwicklung von Atomsprengköpfen hatten sich die Spannungen deutlich verschärft.

Zuvor hatte Trump Nordkorea erneut vor Drohgebärden oder militärischen Handlungen gewarnt. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un "wird es schnell bereuen", wenn er weitere Drohungen gegen das US-Außengebiet Guam, jegliches andere US-Territorium oder Verbündete der Vereinigten Staaten ausspreche oder diese angreife, sagte Trump am Freitag in seinem Golfclub in Bedminster im Staat New Jersey.

