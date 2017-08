Finanzinvestor und Ex-Wunderkind Lars Windhorst sieht sich auf der Höhe seiner Leistungskraft. "Ich habe jetzt meinen Performance-Peak erreicht", sagte Windhorst im Interview mit der WirtschaftsWoche.

"Ich habe seit der Jugend den Traum, Unternehmer zu sein. Der ist in mir drin", so Windhorst. "Dafür bin ich rund um die Uhr im Einsatz, stehe um 5.35 Uhr auf und bin meistens erst nach Mitternacht im Bett." Das Pensum will er auch in "den nächsten fünf, zehn Jahren" durchhalten. "Ich bin gesundheitlich und sportlich top fit", so Windhorst. "Ich habe in den letzten Jahren angefangen, meine mentale und physische Leistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...