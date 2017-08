Lithium ist für leistungsfähige Batterien in E-Autos unverzichtbar. In Bolivien befinden sich unter einem Salzsee riesige Reserven des wertvollen Rohstoffs. Ein deutsches Unternehmens soll nun bei der Förderung helfen.

Mit vier Pilotprojekten will Bolivien in den Zukunftsmarkt der für Elektro-Autos benötigten Lithium-Batterien einsteigen - auch mit Know-how aus Thüringen. Bolivien habe in einer ersten Phase rund 20 Millionen US-Dollar in die Pilot-Fabriken investiert, sagte der politische Direktor des nationalen Lithiumprogramms, Juan Carlos Montenegro.

Präsident Evo Morales will zur späteren Produktion von Batterien im großen Stil im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...