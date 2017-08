Nachdem US Präsident Donald Trump Nordkorea erneut mit einem Militärschlag gedroht hat, mahnt Chinas Präsident Xi Jinping zur Zurückhaltung: Deeskalation sei im Interesse aller Beteiligten.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump nach dessen erneuter Drohung gegen Nordkorea zur Zurückhaltung gemahnt. Die "maßgebliche Seite" müsse "Worte und Handlungen vermeiden, die die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärfen", forderte Xi nach Angaben des staatlichen Fernsehens in einem Telefonat mit Trump am Samstag. Der Konflikt um das Atomprogramm Nordkoreas müsse friedlich durch Gespräche gelöst werden. Trump hatte zuvor im verbalen Schlagabtausch mit der Führung in Pjöngjang nachgelegt und via Twitter erklärt, militärische Lösungen seien komplett vorbereitet, "geladen und entsichert".

Es sei sowohl im Interesse Chinas als auch der USA, dass der Frieden auf der koreanischen Halbinsel erhalten bleibe und diese ein Gebiet frei von Atomwaffen werde, sagte Xi laut chinesischem Staats-TV. Das Präsidialamt in Washington teilte mit, Trump und Xi seien sich einig gewesen, dass Nordkorea mit seinem "provokativen und eskalierenden Verhalten" aufhören müsse. Die Beziehung zwischen Xi und Trump sei "äußerst eng und wird hoffentlich zu einer friedlichen Lösung des Nordkorea-Problems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...