Der US-Präsident demonstriert Stärke gegenüber Nordkorea, während sein Außenminister auf Dialog setzt. Das scheinbare Chaos ist Strategie und von Vorgänger Richard Nixon abgeschaut. Die Erfolgsaussichten: ungewiss.

Wer behauptet, Donald Trump agiere in der Korea-Krise planlos, tut dem US-Präsidenten möglicherweise unrecht. Der Republikaner verfolgt, so behauptet er es zumindest seit nunmehr eineinhalb Jahren, in der Außenpolitik vor allem ein Ziel: unberechenbar zu bleiben. Details, wie er in den Konflikten in Syrien, Afghanistan oder auch in Nordkorea vorgehen wird, werde er nicht verraten, betont Trump stets. Dass die Kritiker lästern, die Begründung sei vorgeschoben, der Politik-Neuling habe vielmehr keinen Plan, lässt Trump kalt.

Wie dem auch sei: Das Ziel, unberechenbar zu sein, erreicht die US-Regierung dieser Tage ganz bestimmt. Seit dem Ausbruch der Korea-Krise gibt die US-Regierung ein uneinheitliches Bild ab. Auf der einen Seite: Donald Trump höchstpersönlich. Er droht unverhohlen gegen das kommunistische Regime. Das abgeschottete Land solle schnellstens von seinen Anfeindungen gegen die Vereinigten Staaten und Alliierten ablassen. Ansonsten drohe "Feuer und Zorn" in einem Ausmaß, das die Welt noch nicht gesehen hat. Auf Kritik aus den USA an diesen Aussagen reagiert Trump in typischer Manier: Statt nachzugeben, legt er nach. Seine Drohung sei nicht zu hart, sondern eher zu weich. Das Militär jedenfalls sei bereit, jederzeit loszuschlagen.

Andere Mitglieder der Regierung - vor allem US-Außenminister Rex Tillerson - versuchen, zu beruhigen. Die US-Amerikaner könnten weiterhin ruhig schlafen, so der Top-Diplomat. Und: Sollte Pjöngjang von seinen Raketentests abrücken, sei Washington gesprächsbereit. Es gebe einen "Kanal" hinter den Kulissen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...