Der schwelende Konflikt zwischen den USA und Nordkorea, dazu der starke Euro: Für den Dax war es eine Woche zum Vergessen. Es ist gut möglich, dass die neue Börsenwoche ähnlich turbulent wird.

"Haben jetzt eigentliche alle den Verstand verloren?" Das fragt sich Wolfgang Albrecht, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, angesichts des Säbelrasselns zwischen den USA und Nordkorea, das Börsianer in der vergangenen Woche auf Trab hielt und auch in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen dürfte.

US-Präsident Donald Trump hat dem kommunistischen Staat für den Fall weiterer Provokationen mit "Feuer und Zorn" gedroht, wie es die Welt noch nie gesehen habe. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-Un konterte mit dem Verweis auf einen möglichen Präventivschlag auf den US-Militärstützpunkt der Pazifikinsel Guam. Damit heizte er "einen der gefährlichsten Konflikte der Welt an" meint Albrecht. Trumps Verteidigungsminister James Mattis setzte noch einen drauf und drohte dem Regime Kim Jon-Uns und dem nordkoreanischen Volk mit Vernichtung.

Dabei überwiegt die Hoffnung, dass es beim verbalen Schlagabtausch bleibt. "Hunde, die bellen, beißen nicht", überschreibt die BayernLB ihren Wochenausblick. Das spiegelt auch die Lage an den Märkten wieder. Für den Dax und andere europäische Börsen war es zwar eine Woche zum Vergessen. Aber dramatisch war der Absturz nicht. Der Dax verlor unter dem Strich 2,3 Prozent. Am Freitag fiel er dabei zwischenzeitlich erstmals seit dem Frühjahr unter die Marke von 12.000 Punkten. Später berappelte er sich aber wieder etwas und schloss bei 12.014 Punkten auf dem Niveau des Vortags. Der Euro Stoxx 50 als Standardwerteindex für die Euro-Zone büßte auf Wochensicht 2,9 Prozent ein. Abwärts ging es auch an den US-Börsen.

Gleichzeitig schichteten wieder etwas mehr Anleger Geld aus Aktien in die mit Blick auf die Rückzahlung sicheren Staatsanleihen, vor allem aus Deutschland und den USA um. Entsprechend fiel die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe erstmals seit Ende Juni wieder unter die Marke von 0,4 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere ging auf 2,20 Prozent zurück. Auch Gold war bei Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...